За неделю в ХМАО в ДТП погибло рекордное количество людей

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югре

Вторая половина прошлой недели в Ханты-Мансийском атвономном округе – Югре стало рекордной по количеству погибших в ДТП людей. Всего за неделю погибли 13 человек, при этом в четверг насмерть разбились четыре человека, в пятницу еще трое.

- Несмотря на устойчивое сокращение смертности на дорогах округа за последние годы, в текущем году прослеживается иная тенденция. Только на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, на дорогах округа зарегистрировано беспрецедентное количество погибших в ДТП - 13 человек, - отметили в Госавтоинспекции ХМАО-Югре.

По этой причине в регионе принимаются активные меры для профилактики дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Это не просто дежурные рейды – это комплексная и слаженная работа по повышению безопасности на дорогах округа.

Особое внимание уделяется водителям, которые могут создавать опасность для других участников дорожного движения. Проводятся разъяснительные беседы для повышения культуры вождения и ответственности на дорогах.

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