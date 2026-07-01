В ХМАО горят леса на площади 9380 га

Фото: авиалесоохрана Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжает расти площадь лесных пожаров. За минувшие сутки она выросла почти на 1000 га.

По данным Авиалесоохраны Югры, на утро 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

действуют 37 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах на общей площади 9380,3 га. Днем ранее было зарегистрировано 34 пожара на общей площади почти 8400 га. Сегодня пять из выявленных возгораний локализованы на площади 175 га. На тушении работают 389 человек, а также задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Количество новых лесных пожаров за последние сутки составило 11, 1 из них ликвидирован на площади 11,62 га.

Напоминаем, на территории Нижневартовского района с 27 июня по 18 июля введён режим ЧС муниципального характера.

Всего за 2026 год зарегистрировано 264 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 22197,05 га.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:

- 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;

- 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);

- 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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