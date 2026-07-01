Пришла прохлада с грозами и дождями: погода в Югре 1 июля 2026 года

Адскую жару сменила прохлада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8 – 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, по восточной половине округа местами до +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дожди, гроза. Ветер северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +22 градуса, вечером +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер западный, северный, северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Когалыме переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-11 метров в секунду. Утром на термометре +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Нягани солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Мегионе переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер западный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Радужном переменная облачность, дожди, гроза. Ветер северо-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер западный, северный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Лянторе переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Урае пасмурно, дожди с грозами. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21 градус, вечером +18 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер юго-западный, южный, северо-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Покачах переменная облачность, дожди с грозами. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.