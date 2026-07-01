Югорчанку осудят за передачу доступа к ее банковской карте

Фото: Суды Югры

Жительницу Нефтеюганска обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в декабре 2025 года югорчанка за обещанные деньги открыла на свое имя банковскую карту и передала ее неизвестному. После по ее карте проводились финансовые операции - поступали деньги, которые были добыты мошенниками у доверчивых россиян. Деньги были сняты и ушли в неизвестном направлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель югорского поселка заплатит 10 тысяч рублей за экстремистский комментарий в «Одноклассниках»

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.