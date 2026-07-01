На перекрестке в Сургуте в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня на пустынном перекрестке в городе Сургуте. Пострадали два человека.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 23:50 на улице Университетская 40-летний водитель за рулем автомобиля Honda, промчался на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, управлял которым 27-летний водитель. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы, в том числе двое детей. Задержано 8 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 42 водителя.

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