Первый совместный проект СИБУРа со «СПЛИТЕКС» вышел в промышленную эксплуатацию на газоперерабатывающем заводе в Югре

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Проект СИБУРа и российской технологической инжиниринговой компании «СПЛИТЕКС», о котором стороны договорились на конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2026» (ЦИПР), перешел в стадию промышленной реализации. Пилотной площадкой стал «СибурТюменьГаз», где во время остановочного ремонта на Тюменской компрессорной станции Нижневартовского газоперерабатывающего завода завершено техническое перевооружение колонны осушки попутного нефтяного газа.

В результате внедрения комплекса решений по повышению эффективности, колонна-абсорбер на Тюменской КС была оборудована новыми высокоэффективными внутренними сепарационными устройствами, спроектированными компанией «СПЛИТЕКС». Техническое перевооружение уже позволяет рассчитывать на целый комплекс производственных эффектов. Среди них сокращение потребления энергоресурсов за счет снижения давления в новом компрессоре при поддержании, требуемых показателей качества осушенного газа в течение всего года и минимизации потерь диэтиленгликоля, который используется в технологическом процессе подготовки сырья. Технологическое решение создано на базе инжиниринговых разработок и глубокой экспертизы партнера, а именно: обследования, определение потенциала улучшений, выполнение детальных расчётов и оснащение колонны специально сконструированными внутренними контактными устройствами.

Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко отметил, что проект стал важным шагом в развитии производственной эффективности предприятия.

«Сегодня мы говорим о конкретном результате совместной работы. За короткое время идея превратилась в действующее инженерное решение. Для нас важно, что проект объединяет несколько направлений развития. Мы повышаем надежность технологических процессов, сокращаем эксплуатационные затраты, внедряем российские технологии, создаем основу для дальнейшей цифровизации производства.

Уверен, что такой подход соответствует стратегии СИБУРа по развитию современных и эффективных производств».