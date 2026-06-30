Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой более 42 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 42 млн рублей

По данным прокуратуры и СУ СК ХМАО-Югры, с января 2020 по сентябрь 2022 года директор организации включил в налоговые декларации ложные сведения о расходах с подставными фирмами. Так ему удалось скрыть от налоговой свыше 42 млн рублей.

В ходе следствия на имущество директора был наложен арест на сумму более 130 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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