На 30 июня в ХМАО площадь лесных пожаров возросла до 8802 га

Скрин с портала ИАс Лесные пожары

Лесопожарная обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остается сложной и напряженной из-за жары и гроз. За последние сутки количество пожаров и площадь, пройденная огнем, возросла почти на 1500 га.

На утро 30 июня в Югре действуют 34 лесных пожара в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах на общей площади 8801,9 га.

По данным Авиалесоохраны Югры, два пожара в настоящее время локализованы на площади 58 га. На тушении работают 390 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников, а также вертолёт с применением ВСУ.. За последние сутки зарегистрировано 9 новых лесных пожаров, 3 из них ликвидированы на общей площади 58,4 га.

Напомним, что с 27 июня по 18 июля на территории Нижневартовского района введён режим ЧС муниципального характера. Всего за 2026 год в регионе зарегистрировано 255 лесных пожаров на общей площади 20849,83 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га.

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