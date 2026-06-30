В массовом ДТП на трассе в Нефтеюганском районе пострадала пассажирка Audi

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

На 42 км трассы Нефтеюганск-Сургут в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадала пассажирка одного из них.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29 июня в 10:15 43-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ» в составе прицепа, в котором он перевозил фрукты на продажу, выехал на встречку, где врезался в автомобиль автомобилем Jetour. От удара прицеп отбросило на движущийся во встречном направлении Audi, а Jetour отбросило на Nissan, который тоже ехал по встречке. В результате массового ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Audi.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

Задержано 14 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 49 водителей.

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