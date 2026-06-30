Бензин и дизель вновь подорожали на АЗС Нижневартовска

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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, как и остальные регионы России столкнулся с проблемой очередей на АЗС, нехваткой топлива и резким ростом цен на коммерческих заправках. Локальные сети, которые сами производят топливо, удерживают цены, но ограничивают продажу топлива.

На прошлой неделе губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что власти ввели лимиты на отпуск бензина и дизеля на отдельных автозаправках до 40 литров в один бак из-за повышенного спроса. При этом заправку в канистры запретили. Глава региона тогда подтвердил, что ситуация с поставками топлива находится под контролем, а запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве. Он призвал югорчан «не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов». Было поручено департаменту экономического развития Югры совместно с главами муниципалитетов взять на особый контроль наличие топлива на всех АЗС и ежедневно докладывать о ситуации. Кроме того, управление ФАС по округу проводит дополнительные проверки обоснованности цен. Несмотря на принятые меры, югорчане отмечают проблемы с возможностью заправиться, а цены продолжили расти.

Так, согласно данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации, рост цен поддержали локальные заправки Нижневартовска. На АЗС «Сибирьнефтегаз» дизельное топливо снова подорожало на 6,00 рублей и теперь отпускается по 92,30 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 5,50 рублей или 76,70 рублей за литр, а АИ-92 – поднялся в цене сразу на 7,20 рублей и отпускается 73,90 рубля за литр.

Примерно также подорожало топливо у соседей на Ямале – в Салехарде. А вот в Надыме цены не сильно изменились. Рост составил от нескольких копеек до рубля.

Зато в Тюмени бензин АИ-95 подорожал сразу на 18,50 рублей за литр. Такую цену выставил независимый оператор «ТПКгаз». Теперь бензин марки АИ-95 отпускается по 96,50 рублей за литр. Кроме того, АИ-92 поднялся на 18,50 рублей и стоит 94,50 рубля за литр, а дизельное топливо прибавило в цене 7,99 рублей и теперь отпускается по 99,99 рублей за литр.

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