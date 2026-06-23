В ХМАО зафиксирован резкий скачок цен на топливо

Фото: скрин с сайта АНГИ

В ряде городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стоимость отдельных марок бензина и дизельного топлива взлетела сразу до 18,6 рублей за литр. Об этом говорит мониторинг Агентства нефтегазовой информации.

Так, в Сургуте на АЗС «Эталон» взлетела цена на бензин марки АИ-92 сразу на 18,60 рублей. Теперь за лит тут просят 93,20 рубля. Сильно подорожал и бензин АИ-95. Разница за неделю составила 16,20 рублей. За литр приходится отдавать 96,30 рублей. Дизельное топливо поднялась всего на 10 копеек, литр отпускают по 87,70 рублей.

В Ханты-Мансийске на АЗС «Иртышнефтепродукт» бензины марок АИ-95 и АИ-92 поднялись на 14,60 рублей - до 88,50 и 83,50 рублей за литр соответственно. Дизельное топливо стало дороже на 10,50 рублей и стоит 95,00 рублей за литр.

В Нижневартовске на АЗС «Сибирьнефтегаз» дизель подорожал на 6 рублей. Его отпускают по 86,30 рублей за литр. АИ-95 поднялся на 3,50 рубля и за него придется заплатить 71,20 рубль за литр. АИ-92 тоже подорожал на 3,00 рубля или 66,70 рублей за литр.

На станциях «Gp» все три вида топлива - АИ-95, АИ-92 и ДТ - выросли в цене ровно на 3,00 рубля до 67,60 рублей, 63,50 рублей. и 81,60 рублей за литр соответственно.

В соседних Тюменской области и ЯНАО цены на топливо взлетели от 10 до 24 рублей за литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальная жара до +34 градусов установится в Югре на 3 дня

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.