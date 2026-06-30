В Ханты-Мансийске на две недели закрыли кафе из-за принятых на работу троих узбеков

Скрин с видео УФССП России по ХМАО-Югре

Судебные приставы опечатали двери кафе «Сарез» на улице Рознина в Ханты-Мансийске по решению суда. Общепит приостановил работу на 14 суток.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, причиной такого судебного решения стало владельцем кафе поручения губернатора ХМАО-Югры, согласно которому, иностранные граждане не могут работать в сфере общественного питания. При этом, предприниматель принял на работу трех граждан из Республики Узбекистан. Судебные приставы выехали по месту расположения кафе и опечатали все двери заведения. Они предупредили руководство кафе о возможных последствиях несоблюдения требований закона и напомнили об ответственности за дальнейшие правонарушения.

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