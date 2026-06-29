Житель Нефтеюганска получил условный срок за прописку мигрантов

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной постановке на миграционный учет.

По данным «Судов Югры», житель Нефтеюганска фиктивно прописал в своей квартире двух мигрантов в принадлежащей ему квартире. Первого иностранца он зарегистрировал 26 декабря 2024 году, второго 28 февраля 2025 году, а 12 июля 2025 подал электронное заявление через портал «Госуслуги» за мигрантов.

Собственник квартиры признан виновным. Ему назначено наказание 1 год 3 месяца лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год.

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