За полгода из Югры на родину выдворили почти 1300 мигрантов

Фото: УМВД по ХМАО-Югры

С января по 23 июня 2026 года из Ханты Мансийского автономного округа – Югры было выдворено 1 285 иностранных граждан. Кроме того, полицией принято 1 794 решения о неразрешении въезда в РФ и 1 588 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Такие данные приводит УМВД ХМАО-Югры по обеспечению соблюдения миграционного законодательства.

В полиции рассказали, что в результате рейдов в Ханты Мансийске выявили мигранта, который

не покинул Россию в рамках назначенного ему контролируемого самостоятельного выезда. В отношении мужчины составлен протокол. Мигранта отправили в центр временного содержания иностранных граждан при полиции Сургута.

- Деятельность по выявлению лиц, нарушающих миграционные нормы, остаётся в числе приоритетных задач ведомства и находится на постоянном контроле. Каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение миграционного законодательства на территории округа, будет установлен и привлечён к ответственности в соответствии с законом, – подчеркнули в УМВД России по ХМАО-Югре.

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