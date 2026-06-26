Директора фирмы из Нижневартовска осудили за дачу взятки в 500 тысяч рублей паспортистке

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский городской суд вынес приговор в отношении предпринимателя и директора коммерческой организации из Нижневартовска. Женщину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере и причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

По данным «Судов Югры», бизнесвумен через посредника передала руководителю филиала Паспортно-визового сервиса МВД России взятку в размере 525 950 рублей. Кроме того, женщина нанесла особо крупный ущерб на сумму более 36 миллионов рублей фирме, где была директором. Вартовчанка вину в суде не признала.

Суд признал ее виновной в даче взятки и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 051 900 рублей. По второй статье суд ее оправдал. В связи с оправданием суд отказал в удовлетворении гражданского иска Паспортно-визового сервиса к подсудимой о взыскании 36 211 687 рублей в качестве возмещения имущественного вреда.

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