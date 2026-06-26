Микояновский мясокомбинат из-за шпикачек судится с Сургутским мясокомбинатом

Фото: Арбитражный суд ХМАО-Югры

Микояновский мясокомбинат обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к Сургутскому мясокомбинату и требует взыскать с него 1,43 млн рублей. поводом для разборок между российским гигантом и местным предприятием стали шпикачки «Москворецкие».

По данным материалов дела, микояновский считает товарный знак «Москворецкая» своим и только своим. Он производит продукцию из мяса: колбасы, сосиски сардельку, консервы и прочие мясопродукты. Москвичи обнаружили, что сургутяне выпускают шпикачки под названием «Москворецкие» и сильно перевозбудились по этому поводу.

По этой причине Микояновский мясокомбинат просит взыскать с Сургутского мясокомбината компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 300 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Брак супругов из Пыть-Яха разбила прокуратура

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.