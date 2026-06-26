Брак супругов из Пыть-Яха разбила прокуратура

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура добилась признания брака недействительным между местной жительницей и уроженцем Средней Азии.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2025 году отделом ЗАГС администрации Пыть-Яха был зарегистрирован брак между югорчанкой и иностранным гражданином. При этом молодожены жить вместе не стали и общее хозяйство не вели. Детей они планировали и свиданий друг с другом тоже.

Прокуратура провела проверку и установила, что супруги при заключении брака не имели намерений создать семью, а мигрант хотел получить разрешение на временное проживание на территории России. Тогда прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании указанного брака недействительным и аннулировании актовой записи. Суд иск удовлетворил.

Теперь мигрант лишится разрешений на проживание в России и будет пожизненно выдворен за пределы страны.

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