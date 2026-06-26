Девушка из Урая порвала документы подруги и инсценировала кражу

Фото: Суды Югры

Урайский городской суд вынес приговор в отношении девушка 2006 года рождения. Она получила условный срок за заведомо ложный донос о совершении кражи, соединенной с искусственным созданием доказательств обвинения.

По данным «Судов Югры», весной 2026 года урайчанка, находясь в квартире по месту жительства, инсценировала кражу. Она порвала личные документы своей знакомой, похитила и спрятала ее мобильный телефон, а также спрятала собственные золотые украшения. После она сообщила в дежурную часть полиции Урая о краже с незаконным проникновением в жилище. В суде югорчанка вину признала. Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

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