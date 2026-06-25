В ХМАО через 5 часов дали отбой введенному режиму беспилотной опасности

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Режим беспилотной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отменен спустя пять часов. Он был объявлен в начале 12 часа дня 25 июня губернатором Русланом Кухаруком. Об отмене сообщил также глава региона.

- Отбой беспилотной опасности на территории Югры. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112, – написал Руслан Кухарук в соцсетях.

Отметим, что режим повлиял на жизнь югорчан. Так, в парке Мегиона был отменен фестиваль почти сразу после его открытия. А житель Когалыма в соцсетях поделился видеопостом с вопросом: «Где в городе можно заправляться?». В записанном им ролике установленный на одной из популярных АЗС громкоговоритель сообщал, что всем необходимо покинуть территорию автозаправочной станции из-за объявления режима беспилотной опасности ради безопасности самих клиентов. При этом под постом главы региона подписчики в который раз задают вопросы, почему информацию о введении режима не сообщают их мобильные операторы. МЧС ХМАО-Югры предлагает жителям переходить в их канал в Максе для получения оперативной информации.

Добавим, что в Тюменской области такой же режим был введен спустя два часа после его объявления в ХМАО и не отменен до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На выходные Югру разделит холодный и горячий погодный фронт

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.