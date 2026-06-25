На выходные Югру разделит холодный и горячий погодный фронт

Днем жара еще держится, а вот по ночам стало прохладно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара, которая мучает жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже более недели, а вместе с ней идут грозы и ливни, постепенно сменяется прохладой. Уже сегодня ночью югорчане заметят, что станет прохладнее. Однако, горячий погодный фронт движется медленно в сторону Ямала, потому местами в регионе жара до -35 градусов, а где-то днем уже всего +15 градусов.

В пятницу, 26 июня, в регионе вновь переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер сменится на северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: +15,+20 градусов, местами и вовсе +6...+11 градусов. Днем по западной половине округа местами ожидается небольшой дождь, по восточной половине кратковременный, где-то сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северо-западный усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем установится +19...+24 градусов, местами еще пока +27...+32 градусов.

В субботу, 27 июня, опять переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, в Сургутском районе дождь, а где-то сильный. В отдельных районах гроза, туман. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью похолодает до +13...+18 градусов, местами и вовсе +5...+10 градусов. Днем снова местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер сменится на северный 7-12 метров в секунду. Днем пока еще держится летняя жара: +20...+25 градусов, местами +27...+32 градусов.

В воскресенье, 28 июня, снова переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер снова сменится на восточной четверти 5-10 метров в секунду. Наконец-то похолодает. Ночью всего +14...+19 градусов, местами +7,+12 градусов. Днем все еще +25...+30 градусов, местами +18...+23 градусов.

Добавим, что по данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 26 июня местами по Югре ожидается сильный дождь. Непогода затронет Сургутский, Нефтеюганский районы, города Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий звони по телефону 112.

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