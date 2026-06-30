Утонувшим на реке Вах в Югре ребенком оказалась девочка

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Появились подробности трагедии, которая произошла на реке Вах в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Утонувшим ребенком оказалась 9-летняя девочка, а пострадавшим – 8-летний мальчик. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре. Ведомство организовало проверку по факту гибели ребенка.

- По предварительной информации, 29 июня 2026 года на реке Вах в районе населенного пункта Ваховск во время купания утонула девочка, 2017 года рождения. Мальчик, 2018 года рождения, госпитализирован в медицинское учреждение, -сообщает надзорное ведомство.

В настоящее время прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

Добавим, что всего за один день, 29 июня, в Югре утонули три человека, один из которых - ребенок.

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