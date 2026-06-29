С 14 июля увеличится количество авиарейсов из Сургута в Горно-Алтайск

Вылет из аэропорта Сургута запланирован в 10:20 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Сургута в Горно-Алтайск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.С середины июля 2026 года полеты будут выполняться два раза в неделю. Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Вылет из аэропорта Сургута запланирован в 10:20. Отправление из воздушной гавани Горно-Алтайска в 16:20. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Стоимость билетов начинается от 35 200 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обматерила и уснула прямо на земле: пьяная работница общепита регулярно терроризирует пассажиров аэропорта Сургута

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.