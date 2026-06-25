Обматерила и уснула прямо на земле: пьяная работница общепита регулярно терроризирует пассажиров аэропорта Сургута

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Работница одного из общепитов Сургута в очередной раз «пофестивалила» в аэропорту. Оказывается, что 45-летняя женщина регулярно посещает аэропорт Сургута, когда выпьет. При этом услугами авиаперевозчиков дамочка не пользуется, а зачем приезжает в воздушную гавань, объяснить не может. Несколько штрафов за свое некультурное поведение на глазах у авиапассажиров даму не смущают и не останавливают. Очередной «загул» в аэропорт произошел на днях.

По данным Управления на транспорте МВД России по УрФО, о неадекватном поведении нетрезвой женщины на привокзальной площади у аэропорта города Сургута сообщили очевидцы. Прибывший через несколько минут на место происшествия наряд ППСП выяснил, что дама уже спит, причем лежа прямо на земле. Вызванные на место полицейскими врачи подтвердили, что в медицинской помощи мадам не нуждается, она и сама отказалась от госпитализации. Тогда было решено доставить ее в служебное помещение для оформления очередного протокола. Тут любительница сургутского аэропорта возмутилась, категорически отказалась ехать с полицейскими и смачно обматерила одного из них. На шумную даму надели браслеты.

На этот раз сургутянку отправили в специальное помещение для содержания задержанных лиц, а после того, как она протрезвела, ее доставили в городской суд. За появление на территории аэропорта в состоянии опьянения хулиганка оштрафована на 600 рублей, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции арестована на 10 суток.

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