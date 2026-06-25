Более 111 тысяч жителей ХМАО не могут выехать за границу из-за долгов

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре более 111 тысяч жителей имеют ограничения для выезда за границу. Об этом в прямом эфире ЦУР Югры сообщила главный судебный пристав региона Елена Ловандо.

По ее словам, согласно закона гражданин не сможет выехать из России, если его долг по суду превышает 30 тысяч рублей уже не может выехать за рубеж.

- Однако есть исключения для социально значимых долгов. В этих случаях запрет накладывается уже при долге свыше 10 тысяч рублей, - уточнила Елена Ловандо.

Главный пристав нарисовала портрет среднестатистического должника из Югры, который имеет запрет на выезд за границу. Это люди в возрасте от 30 до 50 лет. В числовом выражении – это 65,8 тысяч человек. Меньше всего долгов у молодёжи от 18 до 30 лет. Однако и их в регионе насчитывается 16,8 тысяч человек.

Если человек не платит задолженность более двух месяцев без уважительной причины, то порог для запрета снижается до 10 тысяч рублей. За первые 5,5 месяцев 2026 года с должников взыскано более 905 млн рублей по 11 тысячам производств.

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