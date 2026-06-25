Директор фирмы из Нижневартовска скрыла от налоговой более 18 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Нижневартовске осудят руководителя ООО «СЕРВИС 86» за сокрытие от налоговой более 18 миллионов рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с мая по сентябрь 2025 года генеральный директор коммерческой организации, зная о наличии у фирмы задолженности по уплате налогов, скрыла от ведомства свыше 18 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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