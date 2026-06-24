Фирма из Мегиона скрыла от налоговой более 60 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководства коммерческой организации из Мегиона по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, с 2018 по 2019 год директор фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 60 млн рублей. Он вносил в налоговые декларации ложную информацию о расходах по фиктивным операциям с подставной фирмой. После вмешательства следователей, вся сумма недоимки по налогам была возмещена в бюджет государства в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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