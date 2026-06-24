У жителя Сургута конфисковали квартиру за прописку россиян и иностранцев

Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд конфисковал у местного жителя квартиру в доход государства. В отношении владельца жилья ранее было возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев и россиян.

По данным «Судов Югры», сургутянин не планировал предоставлять прописанным гостям Югры свое жилье для фактического проживания. За прописку он получил 225 000 рублей. В итоге суд назначил наказание сургутянину в виде штрафа в размере 300 000 рублей, а его квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы посторонние, конфискована в собственность государства. Кроме того, конфискована стоимость телефона, который использовался для фиктивной регистрации.

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