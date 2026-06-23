Мужчина несколько месяцев числился пропавшим без вести, и худшие опасения близких все же подтвердились Фото: СК РФ по Югре

В августе 2014-го страшная находка в Оби потрясла Сургутский район: в двух километрах от посёлка Белый Яр рыбаки обнаружили тело 37-летнего предпринимателя. Мужчина несколько месяцев числился пропавшим без вести, и худшие опасения близких все же подтвердились.

Подробности расследования этого уголовного дела изданию «Комсомольская правда – Тюмень» рассказал руководитель Нефтеюганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Югре Ильдар Шаймухаметов.

Подробности расследования рассказал руководитель Нефтеюганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Югре Ильдар Шаймухаметов Фото: СК РФ по Югре

Внезапное исчезновение

История исчезновения началась ещё зимой того же года. Вечером 31 января мужчина выехал с работы на своём автомобиле, но домой так и не добрался. Жена сразу почувствовала неладное — прежде муж никогда не исчезал, не предупредив её. Спустя несколько дней машину пропавшего нашли на одной из улиц Сургута, а 4 февраля следователи возбудили уголовное дело. Оперативники опрашивали родственников, друзей, коллег, но долгое время поиски оставались безрезультатными.

река обнажила прибрежную полосу, у острова Зубатинский, тайна исчезновения приоткрылась Фото: СК РФ по Югре

Лишь к августу, когда уровень воды в Оби, как и обычно, снизился, и река обнажила прибрежную полосу, у острова Зубатинский, тайна исчезновения приоткрылась. То, что обнаружили рыбаки, не оставляло сомнений: речь идёт об убийстве. Тело было сковано наручниками, ноги связаны верёвкой, а к трупу привязали две аккумуляторные батареи.

К трупу привязали две аккумуляторные батареи Фото: СК РФ по Югре

«Золотой» сотрудник

Погибший был настоящим энтузиастом в своём деле — занимался продажей техники, в частности снегоходов и квадроциклов. Его искренний интерес к делу и экспертные знания притягивали клиентов, продажи уверенно росли. До этого он работал на одного местного предпринимателя: выкладывался на полную, отлично разбирался в товаре и точно знал, что посоветовать покупателям.

50-летний глава фирмы ценил сотрудника — по сути, на его энергии и профессионализме во многом держался бизнес. Со временем рабочие отношения переросли в дружбу. Однако за внешней признательностью скрывался непростой характер бизнесмена.

– Многие считали его деспотичным, он нередко позволял себе обижать людей, стремясь любой ценой подчеркнуть собственное превосходство, – вспоминает Ильдар Шаймухаметов.

В какой то момент подчинённый, устав от такого отношения, уволился. Он перешёл в другую компанию и увёл за собой значительную часть клиентов — люди доверяли именно эксперту, а не вывеске фирмы.

Месть конкурентам

Бывший начальник воспринял это как личное оскорбление. Его самолюбие было уязвлено, а злость со временем только крепла. В голове зрело решение наказать человека, который теперь «кормил» конкурентов. Однако острый разговор между мужчинами перерос в драку, где бывший сотрудник сумел постоять за себя. Это окончательно вывело бизнесмена из себя — мысль о мести стала для него навязчивой.

Мужчину подкараулили возле аптеки, заманили в машину под предлогом серьёзного разговора и вывезли в загородный коттедж в посёлке Белый ЯрФото: СК РФ по Югре

Для реализации своего замысла бизнесмен обратился к знакомым из посёлка Стрежевой Томской области. Им предстояло отследить передвижения жертвы. В роковой день мужчину подкараулили возле аптеки, заманили в машину под предлогом серьёзного разговора и вывезли в загородный коттедж в посёлке Белый Яр.

У владельца дома был выезд к реке, а в гараже хранилась спецтехника — в том числе снегоуплотнительные машины, с помощью которых оборудовали небольшие зимние тропы. Позже следователи обратили внимание на то, что на двух таких машинах не хватало аккумуляторных батарей — точно таких же, какие были привязаны к телу погибшего.

Фото: СК РФ по Югре

Но это было не сразу, долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи с самого начала рассматривали версию о причастности конкурентов, но не хватало весомых доказательств. Перелом наступил, когда за дело взялся Ильдар Шаймухаметов, на тот момент заместитель начальника отдела криминалистики. Начался масштабный этап следственных мероприятий, включая многочисленные обыски.

Свидетели и моральная поддержка

Ключевыми уликами стали детализация телефонных соединений и те самые аккумуляторные батареи. Знакомые из Стрежевого, которых привлекли к слежке, дали показания в качестве свидетелей. Они подтвердили, что присутствовали при выяснении отношений: бывший начальник избил мужчину, а когда тот потерял сознание, сковал ему руки наручниками, связал ноги и прикрепил тяжёлые батареи.

Начальник избил мужчину, а когда тот потерял сознание, сковал ему руки наручниками, связал ноги и прикрепил тяжёлые батареи Фото: СК РФ по Югре

По словам следователя, роль подельников оказалась скромной – по сути, сводилась к устрашению. Они должны были показать жертве, что за спиной обидчика стоят люди. Проведённый полиграф подтвердил, что непосредственно в убийстве они не участвовали. А тело потерпевшего на снегоходе было вывезено предпринимателем к реке и сброшено в незамерзающую полынью.

Смерть по неосторожности

– Несмотря на внешнее спокойствие, во время допросов было заметно, как сильно эта история давит на обвиняемого. Он нервничал, постоянно менял версии, цеплялся за любые возможности оправдаться, но каждое новое доказательство лишь разрушало его рассказы. Сам бизнесмен упорно не желал признавать вину. На каждом этапе следствия у него рождались новые версии: сначала он заявил, что бывший подчинённый сбежал из-за долга в 60 тысяч рублей, якобы причинив фирме убытки. Но эта версия рассыпалась после допросов сотрудников и проведённых экспертиз. Позже он пытался представить случившееся как причинение смерти по неосторожности, однако и эти доводы были опровергнуты, – рассказал следователь.

На машинах не хватало аккумуляторных батарей — точно таких же, какие были привязаны к телу погибшего Фото: СК РФ по Югре

Еще был жив в полыньи

Судебно-медицинская экспертиза не смогла однозначно установить причину смерти из-за сильных гнилостных изменений, но на теле обнаружили закрытые переломы рёбер. Тем не менее, собранные доказательства позволили сделать вывод, что в момент погружения в полынью мужчина ещё подавал признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, убийца перегнал автомобиль жертвы в один из дворов Сургута.

В момент погружения в полынью мужчина ещё подавал признаки жизни Фото: СК РФ по Югре

Чтобы установить истину, следователи СКР проделали колоссальную работу: допросили свыше 300 свидетелей, провели более 50 обысков и выемок, выполнили свыше 50 экспертиз — в том числе генетические, судебно-медицинские и ситуационные. Объём уголовного дела достиг 32 томов.

В результате суд признал бизнесмена виновным в убийстве, его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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