Еще 207 молодых семей из Югры получат выплаты на улучшение жилищных условий

Фото: правительство Югры

Сегодня, 29 июня, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняты очередные решения для поддержки молодых семей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Руслан Кухарук.

- Актуализируем списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. С учетом вносимых изменений в этом году улучшить условия смогут 207 семей, - написал он.

Молодой семьей, признается семья, имеющая одного и более детей, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

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