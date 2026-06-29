Жителям Нижневартовска с 1 июля придут новые квитанции за услуги ЖКУ

Фото: Новости РКС/Нижневартовск

С 1 июля в связи с переходом НРИЦ на новое российское программное обеспечение платёжные документы изменят свой внешний вид и станут ещё удобнее. Об этом сообщает сервис «Новости РКС/Нижневартовск».

В новой квитанции каждому потребителю присвоен новый номер. Старый лицевой счёт также будет указан в квитанции ещё несколько месяцев для удобства оплаты. Кроме того, по многочисленным просьбам вартовчан стало доступно мобильное приложение «Коммуналка онлайн», с помощью которого можно оплачивать услуги, просматривать начисления и пользоваться личным кабинетом прямо со смартфона.

В чем отличие новых квитанций:

Новые QR-коды. Вместо одного общего теперь в квитанции будут размещены отдельные QR-коды:

- для оплаты жилищных услуг УК/ТСЖ;

- для оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций;

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения, как и прежде, оплачиваются по отдельному QR-коду Нижневартовских коммунальных систем.

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