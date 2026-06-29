В Сургутском районе водитель лишен прав за неуплату штрафов за нарушение ПДД

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Житель Сытомино лишён права пользоваться водительскими правами из-за неуплаты 27 административных штрафов ГИБДД на сумму 15,5 тысяч рублей.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, в отделении судебных приставов по Сургутскому району на исполнении находится 27 исполнительных производств на водителя на сумму 15,5 тысяч рублей, наложенные за нарушение скоростного режима на дорогах.

Югорчанин знал о долгах, но не торопился их погашать. По каждому исполнительному производству был начислен исполнительский сбор на общую сумму 16 000 рублей. Таким образом, сбор превысил долг на 500 рублей, а общая сумма к взысканию составляет 31,5 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об ограничении специального права должника - права на управление автомобилем. Суд заявление удовлетворил. Теперь должник должен выплатить задолженность в двойном размере.

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