Реки ХМАО затопили почти 500 приусадебных участков

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На 14 часов 29 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре затоплено 489 приусадебных участков и 4 земельных участка.

Несмотря на то, что уровень воды в реке Обь продолжает снижаться. На утро 29 июня он составил 960 см, за последние четыре дня минус 4 см, затопленными остаются 221 приусадебный участок в 17 СОТ, два дачных дома и три участка перелива автодорог в районе двух СОТ Нижневартовска. Также Обь подтопила 12 приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка и 156 приусадебных участков в двух СОТ города Мегиона. За сутки под воду ушли два участка. Кроме того, Обь стала причиной затопления четырех земельных участков в селе Былино.

Протока Лангепас затопила 100 приусадебных участков в пяти СОТ Лангепаса. За сутки под воду ушли еще два участка. При этом в МЧС России по ХМАО-Югре отмечают, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

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