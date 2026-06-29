Авиакомпания «Победа» исключила Нижневартовск из своей полетной сети

Весной 2026 года «Победа» после десятилетней передышки вновь зашла на полетный рынок Нижневартовска Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бюджетных рейсов в Москву из Нижневартовска больше не будет. Рейс DP240 официально убран из расписания аэропорта Нижневартовск. Чуть ранее столица Самотлора была полностью исключена из системы бронирования авиакомпании «Победа». Об этом сообщает тг-канала «Транспортный цех/Югра».

Ранее на сайте аэропорта Нижневартовска указывалось, что полеты могут быть возобновлены с 1 июля. Однако, рейс был убран из полетной программы лоукостера совсем.

Весной 2026 года «Победа» после десятилетней передышки вновь зашла на полетный рынок Нижневартовска, но уже уже через полторы недели после начала полетов. В настоящее время единственным перевозчиком на беспересадочном маршруте Нижневартовск - Москва остается ПАО «Аэрофлот», у которого цены на перелет значительно выше его конкурентов.

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