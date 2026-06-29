Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 8:45

Авиакомпания «Победа» исключила Нижневартовск из своей полетной сети

Из полетной сети «Победа» исключен Нижневартовск
Нина БАРИНОВА
Весной 2026 года «Победа» после десятилетней передышки вновь зашла на полетный рынок Нижневартовска

Весной 2026 года «Победа» после десятилетней передышки вновь зашла на полетный рынок Нижневартовска

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бюджетных рейсов в Москву из Нижневартовска больше не будет. Рейс DP240 официально убран из расписания аэропорта Нижневартовск. Чуть ранее столица Самотлора была полностью исключена из системы бронирования авиакомпании «Победа». Об этом сообщает тг-канала «Транспортный цех/Югра».

Ранее на сайте аэропорта Нижневартовска указывалось, что полеты могут быть возобновлены с 1 июля. Однако, рейс был убран из полетной программы лоукостера совсем.

Весной 2026 года «Победа» после десятилетней передышки вновь зашла на полетный рынок Нижневартовска, но уже уже через полторы недели после начала полетов. В настоящее время единственным перевозчиком на беспересадочном маршруте Нижневартовск - Москва остается ПАО «Аэрофлот», у которого цены на перелет значительно выше его конкурентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовница из Нижневартовска прирезала брата и отправилась в тюрьму всего на 1,3 года

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.