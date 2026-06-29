Уголовница из Нижневартовска прирезала брата и отправилась в тюрьму всего на 1,3 года

Фото: Наталья Калганова

Ушлая и агрессивная ранее судимая сестрица из Нижневартовска, будучи сильно пьяной, поссорилась с родным братом. Когда аргументы закончились, алколеди схватила складной нож и ударила им в живот родственника. Все произошло 19 июня. Брат получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По данным «Судов Югры», в суде вартовчанка вину признала и даже принесла брату свои извинения, которые им были приняты. Судом признан рецидив преступлений, поскольку преступление совершено женщиной при наличии не снятой и не погашенной судимости за совершение умышленного преступления средней тяжести, наказание по которому не отбыто.

В итоге дама приговорена к 1 году 3 месяцам и 5 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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