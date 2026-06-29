В Югре за смертельное ДТП осудят иностранца

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Прокуратура Сургутского района направила в суд уголовное дело в отношении иностранца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2026 года водитель, управляя легковым автомобилем, перевозил двух пассажиров. Он выехал на встречку, где в лоб столкнулся с «Камазом». В ДТП один пассажир легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а второму пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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