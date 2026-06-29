В Нижневартовске в ДТП с 2 авто пострадали 4 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, произошло 28 июня.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:00 на улице Ленина 57-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai вылетел с дороги на разделительную полосу с грунтовым покрытием, а затем врезался в автомобиль Reno, которым управлял 25-летний водитель. В результате ДТП оба водителя, а также 15-летняя и 22-летняя пассажирки Reno получили травмы.

В ведомстве отметили, что спешка на дороге и несоблюдение скоростного режима являются основными причинами, провоцирующими ДТП.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло 7 ДТП, в которых 5 человек погибли, в том числе 1 ребенок и 13 - получили травмы. Задержано 36 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 50 водителей.

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