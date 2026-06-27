На трассе под Ураем В ДТП насмерть разбились 2 водителя

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 27 июня, на 2 км автодороги «г.Урай-п.Половинка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Столкнулись две «Лады», оба водителя которых погибли.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Оба водителя погибли на месте происшествия, пассажирка одного из автомобилей была госпитализирована с травмами в больницу.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Причины ДТП выясняются.

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