Дожди, грозы и до +31 градуса: ближайшие три дня погода в Югре не изменится

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Уже две недели в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре идут дожди, грозы и вместе с тем очень жарко. Если на прошлой неделе столбики термометров поднимались до +35 градусов, то в ближайшие три дня, по данным синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, максимальная температура воздуха днем составит до +31 градуса Цельсия.

В понедельник, 29 июня, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26...+31 градусов, местами до +20 градусов.

Во вторник, 30 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидаются гроза, туман. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит +15...+20 градусов. Днем тоже местами пройдет кратковременный дождь, В южных районах округа также дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся +26...+31 градусов, местами +19...+24 градусов.

В среду, 1 июля, в регионе переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит +13...+18 градусов, местами похолодает до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, местами +26...+31 градусов.

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