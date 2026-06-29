В Нижневартовском районе за один день утонули 2 мужчин

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Две трагедии на воде произошли всего за один день в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в ЕДДС Нижневартовского района поступило сообщение о том, что на озере Дачное вблизи поселка городского типа Излучинск в не предназначенном для купания месте утонул мужчина.

В этот же день в селе Покур на протоке «Еганишка» утонул мужчина 1985 года рождения. Установлено, что до гибели мужчина отдыхал с семьей на берегу протоки. Он зашел в воду, чтобы искупаться, нырнул и не вынырнул. По данным фактам проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

МЧС Югры напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водных объектах:

- купаться разрешено исключительно в специально оборудованных, официально открытых и патрулируемых местах;

- категорически запрещено нырять в незнакомых местах;

- родители и законные представители несовершеннолетних обязаны осуществлять непрерывный контроль за местонахождением детей вблизи водоёмов;

- при появлении признаков усталости, переохлаждения или ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно выйти из воды.

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