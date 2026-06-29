В выходные на водоемах Югры утонули 3 человека

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Всего за один день – воскресенье, 28 июня, произошло три случая гибели людей на водных объектах. Трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания. По всем фактам проводятся проверки.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в Сургуте на реке Черная в районе 2 километра Нижневартовского тракта в не предназначенном для купания месте утонул мужчина 1991 года рождения. В Нижневартовском районе в селе Покур на протоке «Еганишка» в этот же день утонул мужчина 1985 года рождения. Тоже в воскресенье на озере Дачное Нижневартовского района утонул мужчина.

За неделю на водоемах Югры зарегистрировано 7 происшествий. К сожалению, погибли 7 человек. Спасены 2 человека.

МЧС Югры напоминает:

- купайся только на официально оборудованных пляжах;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения и в темное время суток;

- не оставляй детей без присмотра;

- не подплывай к проходящим судам, катерам, лодкам и гидроциклам;

- не ныряй в незнакомых местах.

При возникновении происшествий немедленно звони по номеру 112.

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