Организации и детсады Покачей 1 июля останутся без света

Фото: администрация Покачей

В среду, 1 июля, в город Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры магазины, детсад, стоматология и несколько жилых домов останутся на день без электричества. Об этом сообщает администрация города.

- 1 июля планируется отключение электроэнергии, в связи с планово-предупредительным ремонтом БКТП-10/0.4 кВ №2.2. Под ограничение электроснабжения с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 попадают: ЦТП №3, Стоматологический кабинет, детский сад «Рябинушка», КБО «Сервис», ул. Комсомольская 2, 4, 6, ул. Молодёжная 8; Магазины: «АРС», «Калинка», «Русь», «Лиза», – говорится в сообщении.

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