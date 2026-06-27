На СВО погиб сотрудник Центра медицины катастроф Югры

Фото: Центр медицины катастроф

В зоне проведения специальной военной операции погиб сотрудник передвижного медицинского отряда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаил Андреев. Об этом сообщается на сайте организации. Известно, что югорчанин погиб входе выполнения задач.

- 25 июня 2026 года коллектив КУ «Центр медицины катастроф» понес тяжелую утрату. В ходе выполнения специальной военной операции погиб сотрудник передвижного медицинского отряда Михаил Андреев. Михаил работал с нами с 2013 года. Для нас он навсегда останется примером мужества, профессионализма и человечности. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким! Вечная память Герою, – говорится в сообщении Центра медицины катастроф.

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