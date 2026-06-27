В лесах ХМАО сохраняется напряженная пожароопасная обстановка

Фото: Авиалесоохрана Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Причиной тому – грозы, из-за которых массово возникают новые очаги возгорания. На утро 27 июня в регионе действуют 17 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Белоярском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 316,15 га. Пять возгораний локализованы на площади 107,45 га. На тушении работают 319 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. За последние сутки зарегистрировано 16 лесных пожаров, 6 из них ликвидированы на общей площади 13,13 га.

По данным Авиалесоохраны Югры, парашютно-десантные группы работают в режиме повышенной готовности, оперативно высаживаясь на обнаруженные возгорания.

Фото: Авиалесоохрана Югры

- Особо напряжённым выдался вчерашний день для группы Евгения Семушева. Это уже второй пожар за сутки для бойцов. Утро: группа в составе Евгения Семушева, Евгения Тучина и Игоря Магденкова высажена на очаг в Аганском лесничестве. Площадь возгорания составила 0,02 га. Слаженные действия позволили ликвидировать пожар за 3 часа. День: После возвращения на авиаотделение последовала срочная переукладка парашютов и вылет на повторное патрулирование, в ходе которого перед закатом старшим лëтчиком-наблюдателем Андреем Ратькиным был обнаружен новый очаг уже на площади 1 га. Группа немедленно высадилась. Ближе к ночи: по докладу инструктора по радиосвязи, второй пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 га.

Сегодня утром вертолёт вывозит группу на авиаотделение в Радужный для краткосрочного отдыха. Впереди - новый вылет на патрулирование, – рассказали в Авиалесоохраны Югры.

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