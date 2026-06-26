Фельдшер Центра медицины катастроф из Югры спас на Эльбрусе женщину

Фото: здравоохранение Югры

Фельдшер Центра медицины катастроф из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Артур Фаттахов покорил Эльбрус. На вершине мужчине пришлось проявить свои профессиональные навыки. Он спас жизнь женщине-экстремалке, которой стало плохо на высоте.

В департаменте Здравоохранения Югры рассказали, что во время восхождения на Эльбрус одной из участниц группы стало плохо – у нее проявились признаки горной болезни из-за недостатка кислорода. Югорчанин осмотрел ее на высоте, оказал первую помощь и принял решение отправить ее вниз в базовый лагерь, где женщине стало легче.

- Для медицинских работников Югры не бывает «нерабочего времени». Даже на вершине страны они остаются теми, кто готов прийти на помощь в нужный момент, – отметили в департаменте.

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