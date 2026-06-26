Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе городов Югры, которые накрыл смог от лесных пожаров

Фото: Типичный краб Нижневартовска

Города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры накрыл смог от лесных пожаров. Сложная ситуация сложилась в Нижневартовском районе, но больше всего дыма идет со стороны горящих лесов Томской области. На тяжелый воздух, гарь и плохую видимость жалуются жители Когалыма, Сургута, Нижневартовска и Лангепаса. Специалисты окружного Роспотребнадзор 25 июня провели замеры концентрации продуктов горения в атмосферном воздухе на уровнях 1 и 9 этажей.

По итогу, в атмосферном воздухе Нижневартовска, Мегиона, пгт. Излучинска превышения предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5), оксида углерода, оксида азота, диоксида серы, диоксида азота, углерода (сажа), формальдегида, фенола, диоксида углерода нет.

В мониторинговой точке на пересечении улиц Дружбы народов и Комсомольская города Лангепас по результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не установлено.

При этом в ведомстве напомнили, что дым наиболее вреден для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Им рекомендуется не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в квартирах, больше пить воды.

Для минимизации вредного воздействия дыма, если нет возможности укрыться от дыма, можно уменьшить его влияние на организм:

1. Детям и беременным женщинам избегать длительного пребывания на улице;

2. Окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

3. Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

4. По возможности не пользоваться общественным и личным транспортом;

5. Сократить физическую активность;

6. При отсутствии аллергии пить поливитамины против отравления продуктами горения;

7. При сильной задымлённости применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде;

8. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;

9. Всячески повышать влажность в квартире (пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителям воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную уборку);

10. При сильной задымлённости воздуха носить лёгкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос;

11. Воздержаться от курения и употребления алкогольных напитков;

12. Посещать бассейн, делать дыхательную гимнастику.

13.Употребление в пищу продуктов, содержащих вещества-антиоксиданты - зеленых овощей, зелени, смородины, морской рыбы и оливкового масла.

14. В качестве успокоительных и антистрессовых средств, специалисты рекомендуют настойки валерианы и пустырника, а также отвары крапивы, ромашки, хмеля.

15. Принимать минеральные щелочные воды, типа Боржоми, Нарзан. Можно пить кисломолочные изделия, квас, зеленый чай. Желательно исключать сладкие газированные напитки, не пить лимонады, энергетики, крепкий кофе.

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