Прокуратура начала проверку после мощного шторма в Радужном, который нанес серьезный ущерб городу

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

На города Радужный 25 июня обрушился мощный шторм с сильным ветром, ливнями, грозами и градом. В результате были сорваны крыши с домов, социальных объектов, пострадала обшивка домов, вырваны с корнем и поломаны деревья, упали дорожные знаки и даже автобусные остановки.

Подписчики тг-канала «Новости Радужного» сообщили, что в ТЦ «Подсолнух» снесло ветром крышу в 4 микрорайоне города.

- Крышу здания буквально вырвало с креплений, часть крыши улетела за тц на магазин автотоваров, DNS находящийся прямо под слетевшей крышей, был экстренной закрыт, несколько сотрудников получили разные травмы, в магазине полно техники

на несколько миллионов рублей, – говорится в посте и подтверждается фото.

Фото: Новости Радужного

Глава Радужного Сергей Жестовский сразу после бури обратился к горожанам и рассказал, что непогода нанесла серьезный ущерб инфраструктуре города и имуществу горожан.

- Ситуация находится под моим личным контролем. Все профильные коммунальные и аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы для скорейшей ликвидации последствий. Призываю вас соблюдать осторожность и не приближаться к повреждённым конструкциям и поваленным деревьям, – заверил Сергей Жестовский и тоже поделился фото последствий шторма.

Прокуратура города взяла под контроль ситуацию по

ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на территории Радужного.

- Зафиксированы повреждения кровель жилых домов и иных объектов в результате неблагоприятных погодных явлений. В этой связи профильные

коммунальные и аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы для скорейшей ликвидации последствий. Вопросы восстановления прав граждан, а также соблюдение сроков устранения последствий поставлены надзорным ведомством на контроль, – добавили в прокуратуре ХМАО-Югре.

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