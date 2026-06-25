Фото: Соцсети Сергея Жестовского

Непогода устроила настоящий апокалипсис в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сегодня, 25 июня. Штормовой ветер, ливень, град наснесли значительный ущерб городу. Повалены деревья, некоторые упали на автомобили горожан, сорваны крыши с домов, упали автобусные остановки и дорожные знаки. О буре в соцсетях рассказал глава города Сергей Жестовский.

Фото: Соцсети Сергея Жестовского

- В результате неблагоприятных погодных явлений: сильного ливня, шквалистого ветра, крупного града, прошедших сегодня, был нанесён ущерб городской инфраструктуре и имуществу граждан. На данный момент зафиксированы повреждения кровель жилых домов и социальных объектов, а также падение деревьев на территории города. Ситуация находится под моим личным контролем. Все профильные коммунальные и аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы для скорейшей ликвидации последствий, – добавил глава Радужного.

Фото: Соцсети Сергея Жестовского

Сергей Жестовский призвал горожан не приближаться к поврежденным конструкциям и поваленным деревьям. Последствия бури будут устранять специальные бригады.

Фото: тг-канал Новости Радужного

Для получения информации или при возникновении экстренных ситуаций он советует обращаться в ЕДДС по телефонам: 112 или 25-742.

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