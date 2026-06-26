В Ханты-Мансийске откроется «Музей рядом»

Фото: Музей Природы и Человека

В Ханты-Мансийске 30 июня распахнет свои двери новое общественное пространство «Музей рядом». Открытие посвящено празднованию 95-летия со дня образования департамента культуры, Году единства народов России и Году молодой семьи.

В день открытия гостей мероприятия ждет погружение в русскую и угорскую культуру, интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Программа адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, семей и людей «серебряного» возраста.

Внутри пространства - обустроены выставочные залы, летняя сцена для концертов, кинозал под открытым небом и зоны для семейного досуга.

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