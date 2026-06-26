Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска не растет двое суток

Фото: администрация Нижневартовска

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала сегодня, 26 июня, уровень воды в реке Оби в районе города Нижневартовск составляет 962 сантиметра. За минувшие сутки вода не поднялась ни на сантиметр. Сутками ранее уровень воды и вовсе упал с 964 до 962 см, но все равно остается выше критического уровня.

По информации Управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска, в настоящее время в городе выявлено 195 подтопленных участков.

Вартовчанам рекомендуют:

- быть готовыми к возможному подтоплению земельных участков на территории СОТ в районах РЭБ флота и Старого Вартовска;

- рассмотреть возможность переезда и размещения на случай подтопления/затопления (если дача - единственное жилье) у родственников, знакомых или в пункте временного размещения (ПВР);

- заблаговременно продумать и подготовить места для размещения домашних и сельскохозяйственных животных;

- разместить в безопасных местах и надежно закрепить строительные материалы, технику и иные ценные вещи;

- взаимодействовать с Единой дежурно-диспетчерской службой города круглосуточно по телефону 112 в случае резкого подъема воды и при подтоплении/затоплении территорий СОТ.

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