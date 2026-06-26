Условным сроком отделался алиментщик и владелец боеприпасов из Нижневартовска

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский районный суд вынес приговор мужчине за незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление боеприпасов и неуплату алиментов.

По данным «Судов Югры», вартовчанин купил и хранил порох общей массой более 2 килограммов. Он также изготовил боеприпасы к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию – патроны 12-го калибра в количестве 81 штуки. Кроме того, оказалось, что мужчина без уважительных причин допустил задолженность по алиментам в размере более 300 000 рублей.

На мужчину завели сразу три уголовных дела. Суд назначил вартовчанину 6,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 105 000 рублей. Срок условный.

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